هواتف جديدة تغزو الأسواق في يناير 2024 .. اعرف مميزاتها

سيشهد الأسبوع الثاني من عام 2024، عددا من أحداث الإعلان عن هواتف ذكية جديدة، حيث أكدت 5 علامات تجارية رسميا على ظهور أجهزة جديدة لأول مرة في السوق.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعتزم كلا من شركة أوبو وهونر، إطلاق هواتف رائدة جديدة في الصين، إلى جانب ذلك، تستعد شركة موتورولا للإعلان عن هاتف 5G جديد بسعر اقتصادي في الهند.

هواتف جديدة تغزو الأسواق في يناير

وفي الوقت نفسه، تخطط 3 علامات تجارية أخرى للكشف عن هواتف جديدة خلال شهر يناير الجاري، حيث ستقوم شركة آسوس بالكشف عن أحدث هواتفها الذكية المخصصة للألعاب، بينما ستعلن بوكو Poco عن هواتف متوسطة جديدة. وأخيرا، ستقوم شركة أوبو بالإعلان سلسلة Find X7، إلى جانب طرح هواتف Reno الجديدة في الأسواق الدولية.

1. سلسلة أوبو Find X7:

من المقرر إطلاق سلسلة هواتف أوبو Find X7 في الصين في 8 يناير، وستتكون التشكيلة من جهازين، هما أوبو Find X7 وOppo Find X7 Ultra، سيعمل الطراز الأساسي على معالج ميدياتك Dimensity 9300، في حين سيتم تشغيل الإصدار المتميز بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3.

وسيأتي هاتف أوبو Find X7 Ultra مزودا بكاميرا Sony LYT-900 الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 بوصة، واثنين من أدوات التصوير المقربة، ولمسة نهائية من الجلد، ودعما للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

Find X7

2. سلسلة آسوس ROG Phone 8:

ستكشف شركة آسوس Asus النقاب عن سلسلة ROG Phone 8 في معرض CES يوم 8 يناير، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن طرازين وهما ROG Phone 8 وROG Phone 8 Pro، يمكن أن يكون هناك متغير ثالث أيضا.

وسيتم تشغيل هواتف آسوس جميعا بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، وستتميز بشاشة من نوع OLED ذات معدل التحديث عالي، وستحصل التشكيلة على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، ومن المتوقع أن يحتوي الإصدار الاحترافي على كاميرا Sony IMX890 أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل.

ROG Phone 8

3. هاتف موتورولا Moto G34 5G:

ستطلق موتورولا هاتف Moto G34 5G لأول مرة في الهند يوم 9 يناير، وكما يوحي الاسم، فهو هاتف ذكي 5G بميزانية محدودة.

وسيوفر الهاتف شاشة من نوع LCD، بجودة عرض HD +، مقاس 6.5 بوصة وتردد 120 هرتز، وسيعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، وسيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ودعم شحن بقوة 18 وات.

ومن المتوقع أن يباع الهاتف في الهند مقابل سعر يبدأ من 10999 روبية هندية (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري)، لذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت.

Moto G34 5G

4. سلسلة شاومي Poco X6:

من المقرر أن تعلن شاومي عن سلسلة Poco X6 وPoco M6 Pro بشكل رسمي يوم 11 يناير، تعد تشكيلة X6 هي نسخة معدلة من هواتف Redmi الحالية، في حين أن طراز M6 Pro هو إصدار أحدث.

يعد إصدار Poco X6 هو هاتف Redmi Note 13 Pro معاد تسميته، وهو مدعوم بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 7s Gen 2، ومن ناحية أخرى، يحتوي هاتف Poco X6 Pro على معالج ميدياتك Dimensity 8300 Ultra لأنه يشبه هاتف شاومي Redmi K70e ولكن معاد تسميته.

أخيرا، سيعمل هاتف Poco M6 Pro بتقنية 4G فقط ومدعوم بمعالج Helio G99 Ultra، وسيأتي مزودا بشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ودعم شحن بقوة 67 وات.

Poco X6

5. سلسلة أوبو Reno 11:

ستظهر سلسلة هواتف Opp Reno 11 لأول مرة عالميا فيوم 11 يناير، وستتضمن التشكيلة طرازين، هما Opp Reno 11 وOppo Reno 11 Pro.

ومن المتوقع أن يكون Reno 11 Pro للأسواق الدولية هو نفس الإصدار المباع في الصين، ومع ذلك، فإن هاتف الإصدار الأساسي Reno 11 للأسواق العالمية سيكون مختلفا عن الطراز الأصلي.

وسيصل Reno 11 الدولي مزودا بمعالج ميدياتك Dimensity 1080 الأقل قوة مع دعم شحن سلكي أسرع بقدرة 80 وات، ومع ذلك، فإنه سيحتفظ بالكاميرا المقربة بدقة 32 ميجابكسل والشاشة المنحنية 120 هرتز على غرار الإصدار الصيني.

Reno 11

6. سلسلة هونر Honor Magic 6:

قامت شركة هونر بجدولة مؤتمراتها في 10 و11 يناير، وستكشف العلامة التجارية عن سلسلة Magic 6 في أي من هذين التاريخين.

ومن المتوقع الإعلان عن ثلاثة هواتف، من بينها: Honor Magic 6 وHonor Magic 6 Pro وHonor Magic 6 Porsche Design، وحتى الآن، كشفت الشركة رسميا عن تصميم النسخة الاحترافية.

وسيأتي هاتف Magic 6 Pro مزودا بشاشة منحنية من نوع OLED، تضم كاميرا أمامية مزدوجة، وسيعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، مع دعم نظام مصادقة الوجه، ودعم الشحن بقوة 100 وات.