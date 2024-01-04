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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس أقوى هواتف سامسونج.. شاومي تطلق أرخص موبايل بكاميرا 200 ميجابكسل

Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro 5G

أطلقت شركة شاومي، سلسلة Redmi Note 13 بشكل رسمي في أولى الأسواق الدولية خارج الصين، وكما هو مخطط طرحت الشركة في الهند ثلاث إصدارات هي Redmi Note 13 5G، وRedmi Note 13 Pro 5G، وRedmi Note 13 Pro Plus 5G.

سعر ومواصفات شاومي Redmi Note 13 Pro 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، بهيكل مسطح ومظهر مربع الشكل يشبه الصندوق، يمتاز بأنه حاصل على تصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء، وشاشته محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus.

 

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يتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7s Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Redmi Note 13 Pro 5G

يأتي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز. تدعم اللوحة تقنية Dolby Vision وتعتيم 1920 هرتز PWM ومستوى سطوع يصل إلى 1800 شمعة.

يحتوي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، على كاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Redmi Note 13 Pro 5G

يحزم هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في حوالي 44 دقيقة فقط.

يوفر الجهاز خيارات اتصال متعددة، مثل شريحة SIM مزدوجة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وشبكة الواي فاي WiFi 6E وتقنية Bluetooth 5.2 و تقنية الاتصال قريب المدى NFC ومنفذ شحن USB Type-C، ويأتي أيضا مزودا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر ومكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos ومكبر IR ومستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro 5G، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 310 دولار (أي ما يعادل 9.581 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

Redmi Note 13 Pro 5G
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