بـ 3200 جنيه فقط.. شاومي تطلق أرخص هاتف 5G

كشفت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي، النقاب عن الهاتف الذكي Redmi 12C قبل نهاية عام 2022 في الصين، الآن، ومع اقتراب عام 2023 من نهايته، أعلنت الشركة الصينية عن هاتف Redmi 13C 5G للسوق المحلية.

مواصفات ومميزات هاتف Redmi 13C 5G

يتميز هاتف شاومي Redmi 13C 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، تتميز بدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وما يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، وتدعم تعتيم التيار المستمر، ومن أجل الأمان، يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

وتحت الغطاء، يعمل هاتف شاومي Redmi 13C 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وللحصول على مساحة تخزين إضافية، تم تجهيز الجهاز بفتحة بطاقة microSD.

Redmi 13C 5G

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 13C 5G، عل كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف شاومي Redmi 13C 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

سعر هاتف Redmi 13C 5G

يتوفر هاتف Redmi 13C 5G، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 106 دولارات (أي ما يعادل 3200 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت.