عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 3200 جنيه فقط.. شاومي تطلق أرخص هاتف 5G

Redmi 13C 5G
Redmi 13C 5G

كشفت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي، النقاب عن الهاتف الذكي Redmi 12C قبل نهاية عام 2022 في الصين، الآن، ومع اقتراب عام 2023 من نهايته، أعلنت الشركة الصينية عن هاتف Redmi 13C 5G للسوق المحلية.

مواصفات ومميزات هاتف Redmi 13C 5G

يتميز هاتف شاومي Redmi 13C 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، تتميز بدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وما يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، وتدعم تعتيم التيار المستمر، ومن أجل الأمان، يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

 

شاومي تكشف عن شعار نظام التشغيل الجديد HyperOS

شاومي تطلق طراز مميز من Redmi K70 Pro بهذا السعر

 

وتحت الغطاء، يعمل هاتف شاومي Redmi 13C 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وللحصول على مساحة تخزين إضافية، تم تجهيز الجهاز بفتحة بطاقة microSD.

Redmi 13C 5G

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 13C 5G، عل كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف شاومي Redmi 13C 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

سعر هاتف Redmi 13C 5G

يتوفر هاتف Redmi 13C 5G، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 106 دولارات (أي ما يعادل 3200 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت.

Redmi 13C 5G
شاومي ريدمى Redmi 13C 5G سعر ريدمي 13 سي 5 جي سعر هاتف Redmi 13C 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

موضوعات متعلقة

بكاميرا سيلفي 60 ميجابكسل.. هواوي تطلق أرخص إصدار من سلسلة Nova 12

بسعة 1 تيرابايت.. ريلمي تكشف عن إصدار جديد من Realme GT 5 Pro

ببطارية تدوم 40 ساعة.. فيفو تطلق إيربودز بمواصفات مميزة وسعر رخيص

حيل مخفية بـ واتساب.. 7 ميزات لم تكن تعلم بوجودها من قبل

بإمكانيات جبارة للألعاب.. فيفو تكشف عن سلسلة iQOO Neo 9

أرخص من الفلاجشيب.. مقارنة بين هونر 90 GT وشاومي Redmi K70

بسبب الذكاء الاصطناعي.. "نيويورك تايمز" تقاضي شركة OpenAI ومايكروسوفت

شاومي تكشف عن شعار نظام التشغيل الجديد HyperOS

ترشيحاتنا

خبر سار بشأن رسوم السحب النقدي بـ إنستا باي.. وهذا موعد التنفيذ

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 من مسجد الإمام الحسين

زيلينسكي: الجيش الروسي أطلق ما يقارب 110 صواريخ على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية

النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعد ظهوره رسميا.. إجراءات الحكومة للتعامل مع متحور كورونا الجديد

صاروخ روسي يقطع نهر دنيبر ويضرب مركز مراقبة بأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج القوس.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

فستان فيفي عبده في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره خرافي

طريقة عمل الشكشوكة.. بمذاق لا يقاوم

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ