شاومي تزود هذه الهواتف بنظام HyperOS.. شوف تليفونك بينها

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن نظامها الجديد المستند إلى نظام أندرويد الأحدث من جوجل، والذي أطلق عليه اسم HyperOS في شهر أكتوبر الماضي، وأصدرت البرنامج المُجدد جنبا إلى جنب مع سلسلة Xiaomi 14 في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قامت شركة شاومي حاليا بتفصيل الطرح العالمي لنظام HyperOS، حيث ستبدأ في طرح نظامها البيئي الجديد لـ 9 أجهزة في الربع الأول من عام 2024، تشمل: Xiaomi 13 Ultra و13 Pro و13 و13T Pro و13T وRedmi Note 12 وRedmi Note 12S وXiaomi Pad 6 وPoco F5.

وتقول شاومي أن المستخدمين المؤهلين سيتلقون التحديث عبر الهواء ولكن طرحه سيكون تدريجيا، وأنه قد تم تصميم HyperOS لتشغيل الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية إلى جانب السيارات الحديثة، وبصرف النظر عن إعادة التصميم البصري الطفيفة، فإن نظام التشغيل يحتوي على نواة أسرع، وأخف وزنا من MIUI، وأسرع في التثبيت.

وكانت شاومي قد كشفت عن نظام HyperOS ضمن حدث إطلاق سلسلة Xiaomi 14، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة باختبار تحديثات HyperOS على أجهزتها في الصين وتعمل العديد من إصداراتها به.

ومؤخرا، كشفت شاومي عن خطتها لتزويد 117 جهازا، من أجهزة ريدمي وبوكو بتحديث HyperOS، بدءا من ديسمبر 2023.

ومن المتوقع أن تقوم العلامة التجارية بتقسيم تحديث HyperOS إلى ثلاثة جداول إصدار، حيث سيتم إعطاء الأولوية للأجهزة المميزة في البداية، مع تلقي الأجهزة القديمة والصديقة للميزانية التحديث بعد ذلك.

أجهزة شاومي المؤهلة للحصول على تحديث HyperOS

- Xiaomi Pad 5، وXiaomi Pad 5 Pro 5G، وXiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

-Xiaomi Pad 6، وXiaomi Pad 6 Pro، وXiaomi Pad 6 Max

- Xiaomi 12S وXiaomi 12S Pro وXiaomi 12S Ultra

- Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12 و Xiaomi 12X.

- Xiaomi 11T وXiaomi 11T Pro و Xiaomi 11 وXiaomi 11 Ultra وXiaomi 11 Pro.

- Xiaomi Mi 11X وXiaomi Mi 11X Pro وXiaomi Mi 11i و Xiaomi 11i وXiaomi 11i Hypercharge.

- Xiaomi 11 Lite 4G وXiaomi 11 5G NE وXiaomi 11 LE.

- Xiaomi 10 وXiaomi 10 Ultra وXiaomi 10 Pro و Xiaomi 10S.

-Xiaomi MIX FOLD وXiaomi MIX FOLD 2 وXiaomi MIX FOLD 3 و Xiaomi MIX 4.