في فئة 5000 جنيه.. شاومي تطلق أحدث موبايل للشباب ومحدودى الدخل

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الجديد Redmi 13C 5G في شهر نوفمبر الماضي، وظهر الجهاز لأول مرة في نيجيريا تليها الهند، والآن طرحت الشركة هذا الهاتف في الأسواق العالمية.

وبسحب ما ذكره موقع "gizmochina"، يصل هاتف شاومي الجديد Redmi 13C إلى سوق أوروبا بثلاثة تكوينات للذاكرة، تضم إصدارات بسعة 4 + 128 جيجابايت أو 6 + 128 جيجابايت أو 8 + 256 جيجابايت، ويبدأ سعر الإصدار الأساسي من 150 يورو (أي ما يعادل 5.065 جنيها مصريا).

مواصفات هاتف Redmi 13C 5G



وفيما يتعلق بالمواصفات، يتميز هاتف Redmi 13C 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، تتميز بدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وزودت شاومي هاتف Redmi 13C 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويمتاز هاتف شاومي Redmi 13C 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف Redmi 13C 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل Android 13.