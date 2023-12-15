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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يباع بـ3350 جنيه فقط.. أحدث موبايل Poco من شاومي

هاتف شاومي Poco C65
هاتف شاومي Poco C65

أطلقت شركت شاومي الصينية، أحدث إصدارات سلسلة Poco، في الأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر الماضي، والآن، طرحت عملاقة التقنية هاتفها الجديد إلى السوق الهندية ضمن فئة الهواتف الاقتصادية صديقة الميزانية.

مواصفات شاومي Poco C65


وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف شاومي Poco C65، بتصميم مربع الشكل يتميز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وحلقات كاميرا خلفية مزدوجة، تكملها بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، وكل ذلك محمي بواسطة حماية Gorilla Glass.

 

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ويعمل هاتف شاومي Poco C65، بواسطة معالج ميدياتيك من نوع Helio G85، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، مما يضمن تجربة مستخدم سريعة الاستجابة، ويوفر الهاتف الذكي خيارات تخزين متعددة الاستخدامات، مع تكوينات بسعة 6 أو 8 جيجابايت، إلى جانب تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسيع بشكل أكبر من خلال فتحة بطاقة SD مخصصة.

هاتف شاومي Poco C65

ويحزم هاتف شاومي Poco C65، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 18 وات.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل هاتف Poco C65 بواجهة شاومي التقليدية MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، ومن حيث الاتصال، يشتمل الجهاز على منفذ شحن USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ودعم WiFi وNFC وBluetooth.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يحتوي هاتف شاومي Poco C65، على كاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بمستشعر للتصوير بالماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يتوفر هاتف شاومي الجديد Poco C65، في 3 ألوان هي الأسود والأزرق والبنفسجي، ويباع في الهند مقابل سعر يبدأ من 8999 روبية هندية (أي ما يعادل 3.350 جنيها مصريا) للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.

هاتف شاومي Poco C65
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