شاومي تطلق طراز مميز من Redmi K70 Pro بهذا السعر

كشفت شركة شاومي، النقاب عن أحدث هواتف ريدمي في الصين نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهي سلسلة Redmi K70، كما قامت بالتشويق لجهاز آخر بتصميم مميز يسمي Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse ذو الإصدار المحدود.

وحسبما ذكر موقع "gizmochina"، كما يوحي الاسم، فإن الإصدار المميز من هاتف Redmi K70 Pro هو تعاون خاص بين شاومي وقسم رياضة السيارات في شركة لامبورغيني Lamborghini، والآن تم طرح هذا الإصدار الخاص للبيع في الصين بشكل رسمي.

شاومي تطلق طراز مميز من Redmi K70 Pro

ويتميز الهاتف الذكي Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse ذو الإصدار المحدود، بوحدة كاميرا مميزة على شكل حرف Y وتصميم أنيق مع نسيج من ألياف الكربون الأسود، ويكتمل هذا التصميم بخيارات الألوان الأصفر والأخضر المذهلة المستوحاة من سيارة لامبورغيني إسينزا SCV12 الخارقة.

وبخلاف التصميم، يشترك الإصدار المحدود من Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse بشكل أساسي في مواصفات هاتف شاومي Redmi K70 Pro القياسي.

Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف شاومي Redmi K70 Pro، بشاشة من نوع TCL C8 OLED بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 2K تدعم معدل تحديث مذهل يبلغ 120 هرتز، وتم تجهيز الشاشة بدعم HDR10+ وDolby Vision، وتتضمن ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة.

ويشتمل إعداد الكاميرا بالهاتف على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريب 2x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتحت الغطاء، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي بتكوين واحد يضم ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت من نوع UFS 4.

وزودت شاومي الهاتف بنظام تبديد حرارة بمساحة 5000 ملم مربع لضمان الأداء الأمثل، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 إلى جانب نظام شاومي الجديد HyperOS، وهو مزود بمنفذ شحن من نوع USB-C واتسال WiFi-7 وتقنية الدفع الالكتروني NFC ومستشعر IR Blaster وتقنية Bluetooth 5.4، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمحرك خطي على المحور X لتجربة مستخدم محسنة.

ويتوفر إصدار Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse للبيع حاليا في الصين مقابل سعر 648 دولار أمريكي (أي ما يعادل 20 ألف جنيه مصري).