شاومي تحطم الموازين.. مبيعات سلسلة Redmi K70 تكسر الأرقام القياسية

كشفت شركة شاومي Xiaomi، أحدث هواتف سلسلة ريدمي خلال الشهر الماضي، تحت اسم Redmi K70، ونفذت الشركة أول عملية بيع للتشكيلة الجديدة في الأول من ديسمبر، وبعد وقت قصير من إصدارها، ذكرت Redmi أن المبيعات تجاوزت 600000 وحدة خلال الدقائق الخمس الأولى، أي ضعف حجم مبيعات سابقتها K60.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكدت شاومي أن مبيعات سلسلة Redmi K70 تجاوزت المليون وحدة خلال أول 14 يوما من إطلاقها، وهو رقم قياسي جديد لسلسلة K، حيث حققت أسرع مسار للوصول إلى مليون وحدة في المبيعات.



ولم تكشف شاومي ما هو الهاتف الذي حقق مبيعات أكثر، حيث اشترى المستخدمون في الصين أحد الهواتف الثلاثة Redmi K70 أو K70 Pro أو K70e، كما سيضم لهم الطراز آخر بتصميم مختلف على اللوحة الخلفية بتصميم يشبه سيارات لامبورجيني سكوادرا كورس، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 24 جيجابايت وتخزين بسعة 1 تيرابايت.

سلسلة شاومي Redmi K70

يعد هاتف Redmi K70e، الذي يبدأ سعره من 280 دولار (أي ما يعادل 8.651 جنيها مصريا)، هو الطراز الأول في تشكيلة K70، وهو أول هاتف ذكي في العالم يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 8300 Ultra، يوفر ميزات رئيسية، مثل شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 90 وات.

سلسلة شاومي Redmi K70

ويتم تشغيل هاتفي شاومي Redmi K70 وK70 Pro بواسطة معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3، على التوالي.

ويحتوي الطراز Pro على كاميرا زووم بصري 2x، بينما يحتوي الطراز K70 على كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بدلا من ذلك، وبقية المواصفات متطابقة في كلا الهاتفين الذكيين.

ويبلغ سعر هاتف شاومي Redmi K70 في الصين حوالي350 دولار (أي ما يعادل 10.816 جنيها مصريا)، بينما يبدأ سعر طراز K70 Pro من 465 دولار (أي ما يعادل 14.370 جنيها مصريا)، وهي أسعار منافسة بالنسبة للهواتف المزودة بكاميرات بدقة 50 ميجابكسل ومعالجات من الدرجة الأولى.