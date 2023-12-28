شاومي تكشف عن شعار نظام التشغيل الجديد HyperOS

استبدالت شركة شاومي Xiaomi، واجهة MIUI المستندة إلى أندرويد والتي كانت موجودة منذ فترة طويلة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للشركة، بنظامها البيئي الجديد HyperOS الأكثر شمولا.

وتهدف هذه الخطوة من عملاقة التكنولوجيا الصينية، التي تشارك بنشاط في أسواق مختلفة بما في ذلك السيارات الكهربائية، إلى إنشاء نظام بيئي خاص به، وحاليا، قامت شاومي بالكشف عن شعار نظامها المطور HyperOS عبر منشور على موقع Weibo الصيني.

الكشف عن شعار نظام شاومي HyperOS الجديد والمبسط

تستعد شركة شاومي لإطلاق أول سيارة كهربائية لها، بينما تنشر الإعلانات التشويقية حول نظام HyperOS، وقد أدى الكشف مؤخرا عن شعار HyperOS الجديد إلى زيادة التشويق.

وعند النظر إلى الشعار الجديد، يظهر تصميما بسيطا، بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون الشكل الدائري للشعار مصمما للتأكيد على النظام البيئي والشمولية.

الكشف عن شعار نظام شاومي HyperOS الجديد والمبسط

وبمقارنته بشعارات MIUI السابقة، فإن الشركة استخدمت شعارا مكونا من حروف بدلا من التصميم السابق، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون اختيارا سيئا من حيث التصميم، إلا أنه جعل من السهل التمييز بين الإصدارات.

وكانت شاومي قد كشفت عن نظامها الجديد المستند إلى نظام أندرويد الأحدث من جوجل في شهر أكتوبر الماضي، وخلال الشهريين الماضيين كشفت عن قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على نظام HyperOS.

ومؤخرا، كشف تقرير جديد أن أكثر من 117 جهازا من أجهزة شاومي، وريدمي، وبوكو، في الأسواق العالمية من المقرر أن تتلقى تحديث HyperOS، بدءا من 2024.

ومن المتوقع أن تقوم العلامة التجارية بتقسيم تحديث HyperOS إلى ثلاثة جداول إصدار، حيث سيتم إعطاء الأولوية للأجهزة المميزة في البداية، مع تلقي الأجهزة القديمة والصديقة للميزانية التحديث بعد ذلك.