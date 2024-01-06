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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لـ مرور 100 يوم على الحرب .. بيان عاجل لعائلات الأسرى الإسرائيليين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إن عائلات الأسرى الإسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، سوف يشرعون الأحد المقبل 14 يناير، في إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي لمدة 100 دقيقة، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على بداية الحرب.

وجاء في بيان عائلات الأسرى بحسب موقع "معاريف": "يوم الأحد سيمر 100 يوم صعب لا يطاق، والمختطفون وجميع مختطفينا محتجزون في جحيم أنفاق غزة، نحن الفتيات المختطفات وأفراد الأسرة ومقر الـ المختطفين والجمهور النشط الذي يمنحنا القوة، بحاجة إلى البلد بأكمله معنا. وقتهم ينفد. وقتنا ينفد. في هذا اليوم الساعة 12:00 سيتوقف الاقتصاد لمدة 100 دقيقة مع صرخة قوية من أجل عودة المختطفين".

والخميس الماضي، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اختطاف ثلاثة إسرائيليين، تم تحديد هويتهم حتى الآن، على يد حركة حماس في غزة، وأضاف: "يبلغ عدد المختطفين الإسرائيليين في غزة الآن 136". 

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