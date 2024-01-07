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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد

صورة من الحدث
صورة من الحدث


قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه اللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا صباح اليوم الأحد  بزيارة للكنائس والمطرانيات  والإبراشيات بمدينة المنصورة وميت غمر وبلقاس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .


رافق " محافظ الدقهلية " كل من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والعقيد أ.ح أحمد الدغيدي القائم بعمل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهليه ، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية ، والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب وحيد فوده ، والنائب أحمد الشرقاوي والنائب طارق عبدالهادي ، والنائب وحيد قرقر ، والنائبة ولاء عبدالفتاح ، والنائب محمود العزب ، والنائب عبده ابو عيشه ، والنائبة ميرفت عاذر ، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية ، والأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصوره ، والأستاذه غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس .
 

وشملت زيارة " المحافظ " اليوم ( مطرانية ميت غمر وكان في استقباله نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقدوس وبلاد الشرقيه والنائب البابوي لأبراشية المنصوره وتوابعها ، وكتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالسكة الجديدة بمدينة المنصوره وكان في استقباله القمص ساروفيم وديع ، والكنيسة الإنجيلية بالسكة الجديدة بمدينة المنصورة وكان في استقباله ممثل الكنيسة نيابة عن راعي الكنيسة ، بالإضافة إلي زيارة دير القديسة دميانة ببلقاس حيث تعد الزيارة الأولي للدير خلال أعياد الميلاد المجيدة وكان في استقباله نيافة الأنبا ماركوس اسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانه حيث تفقدوا الدير والمعالم الأثرية بداخله واستمعوا الي شرح مفصل من رئيس الدير حول تاريخ انشائه ) .


وقال " مختار " خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار ، وأن ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .


وأكد " المحافظ " علي أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كافة المواقف ومواجهة التحديات، مشير الي أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام .


كما أكد " مختار " علي ان مصر بنسيجها الوطني القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط الي يوم القيامة ، وأن شعبها دائما وأبدا كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ .
 

وأعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات والإبراشيات عن خالص شكرهم لمحافظ الدقهلية وجميع المهنئين من الجهاز التنفيذي بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني بالدقهلية ، مؤكدين علي ان الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد مصر .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية التضامن الاجتماعي السكرتير العام للمحافظة النواب والشيوخ رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى وكيل وزارة التربية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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