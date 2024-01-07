تعليم الوادي الجديد: مستعدون لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل

أعلن سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال طلاب صفوف النقل لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023_2024م .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد والمعنيين بقطاع تعليم المحافظة؛مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ؛ مديرى إدارات، الشئون القانونية، شئون الطلبة ، الإحصاء ، الأمن، التعليم العام ( ابتدائى _ إعدادى _ ثانوى ) ،التعليم الفنى ( زراعى _ تجارى _ صناعى _ مزدوج ) وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة .

واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اللقاء بالتهنئة بالعام الميلادى الجديد ، وتهنئة لإدارة الداخلة التعليمية لحصول الطالبة زهراء حسن محمد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المشروع الوطنى للقراءة( المرحلة الابتدائية ) متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى التزام الجميع بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات ، وآداء الجميع كافة المهام والاختصاصات على الوجه الأمثل ،حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والتأكيد على إجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان وخارجها .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى الدور الهام والحيوى للموجه المقيم بكل مدرسة ، وتواصله المستمر مع غرفة عمليات الإدارة حال أية مشكلات طارئة .

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على المتابعة المستمرة واللحظية من خلال غرف العمليات بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها على الفور والتأكيد على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء الامتحان علي الوجه الأمثل دون أى قلق او توتر .

الجدير بالذكر أن الثلاثاء 9 يناير يشهد إنطلاق الإمتحانات لتلاميذ الصفوف الرابع و الخامس والسادس الإبتدائى ، الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية عام ولغات ومهنى ، صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة الامل للصم وضعاف السمع والمكفوفين ، وصفوف النقل للفصل الواحد والصفين الأول والثانى الثانوى للتعليم الفنى .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ،بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل وسير أعمال الإمتحانات بكل دقة وإنضباط بعيدا عن اى قلق أو توتر