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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024.. استثمري في الذهب

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024

على الشخص الذي يعجبك اليوم واحصل على ردود فعل إيجابية، الاستفادة من الفرص المتاحة في مكان العمل للنمو في الوظيفة، قم باستثمارات ثروات كبيرة اليوم وستكون صحتك جيدة أيضًا. 

توقعات برج القوس في الحب 

 الجزء الثاني من اليوم جيد لتقديم عرض الزواج أو قبوله أو التخطيط لعشاء رومانسي أو حتى تقديم الحبيب للعائلة، قد تجد الفتيات المتزوجات مشاكل مع أهل الزوج، لكن لا تدع ذلك يؤثر على حياتك .

برج القوس وحظك اليوم صحيا

يمكنك المشي في الصباح أو المساء لمدة 30 دقيقة تقريبًا، اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات، أضف المكسرات والفواكه إلى النظام الغذائي اليوم، يجب على نساء برج القوس الحوامل تجنب رياضات المغامرة أثناء الإجازة. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

يمكن لمواليد برج القوس الذين لديهم مقابلات مقررة اليوم أن يكونوا واثقين من النتيجة، تأكد من الحفاظ على علاقة ودية مع زملائك في العمل، يجب على قادة الفريق الحرص على الحفاظ على انضباط العمل المناسب داخل الفريق. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 

أنت محظوظ اليوم من حيث الثروة، سوف يأتي المال من مصادر متعددة، سيحصل بعض المواطنين الذكور على دخل جيد من العمل الحر، يمكن للإناث الاستثمار بثقة في المجوهرات. 

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