احترس من النصابين.. قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة في مصر

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يترقبه الآن عدد كبير من الطلاب خاصة بعد أعلن المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية موافقته على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وأوضح المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية أن التقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي يكون بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني:

الطب البشري: 80%

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 68%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية: 53%

التمريض: 53%

القانون: 53%

الإعلام: 53%

الفنون التطبيقية: 53%

اللغات والترجمة: 53%

تعليمات مهمة لطلاب الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة

تعليمات مهمة للطلاب في أثناء التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي:

- تقديم الطلاب علي الرابط الرسمي للجامعة لطلاب الثانوية العامة خريجي 2022 و2023.

- إدخال البيانات من بريد إلكتروني واحد والتواصل من خلال نفس حساب البريد الإلكتروني.

- ملء الاستمارة مرة واحدة.

- استخدام الرقم القومي للطالب فقط، استخدام أرقام تحقيق الشخصية لأي شخص آخر غير الطالب يعرضه للحرمان من الترشيح.

- يجب رفع جميع الشهادات من خلال هذا الرابط، ولن يعتد بأي استمارة لا يوجد بها مرفقات، ويسمح للطالب استيفاء بيانات الاستمارة بعد تقديمها.

- يرجى مراجعة ترتيب الرغبات مع ولي الأمر قبل إرسالها، سيتم تنسيق الرغبات التي تناسب مجموع الطالب فقط ولا يعتد بسواها.

- في حالة القبول بالجامعة يتم تسجيل القبول بعد تسليم كافة المستندات المطلوبة على النظام المركزي للقبول الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا يسمح بالتسجيل في أي جامعة أخرى.

- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.