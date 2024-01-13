المبعوث الأممي يدعو جميع الأطراف لأقصي درجات ضبط النفس في اليمن

أعرب هانز جروندبرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، عن مخاوفه بشأن التطورات الأخيرة في البلاد بعد الضربات الجوية التي نفذتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد الحوثيين في المنطقة.

حث جروندبرج،في بيان رسمي، جميع الأطراف المعنية على توخي الحذر و"تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، أو زيادة التوترات الإقليمية". وشدد المبعوث الأممي على أهمية إعطاء الأولوية للطرق الدبلوماسية على الأعمال العسكرية، ودعا إلى وقف التصعيد المستمر.

أكد البيان أن "المبعوث الخاص يحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الأولوية للمسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، ويدعو إلى وقف التصعيد".

يذكر أنه تم تنفيذ الضربات الجوية التي شنتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ردًا على الهجمات المستهدفة المتكررة من قبل الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. ويؤكد هذا الإجراء الانتقامي القلق المتزايد بشأن أمن طرق التجارة البحرية في المنطقة.

ومع استمرار تصاعد التوترات، فإن دعوة جروندبرج لضبط النفس والحلول الدبلوماسية تعكس التزام المجتمع الدولي بتخفيف المزيد من التصعيد وإيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن.