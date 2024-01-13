أحمد موسى عن إدعاءات إسرائيل على مصر: معبر رفح لم يغلق ولو ساعة واحدة

رد الإعلامي أحمد موسى، على ادعاءات إسرائيل على مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لجان جماعة الإخوان الإرهابية مثل إسرائيل ".

وأكمل :" معبر رفح لم يغلق ولو ساعة واحدة منذ بداية الأحداث في قطاع غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك أزمة كبيرة في المنطقة خاصة بعد التصعيد الأخير في البحر الأحمر واستهداف أمريكا وبريطانيا مواقع للحوثيين "، مضيفا:" هناك تصريحات إسرائيلية تستهدف مصر على مدار الوقت ".

وأضاف موسى :" الاخوان فرحانين بسبب تواجد أزمة في البحر الأحمر بما يؤثر على قناة السويس ".