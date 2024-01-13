عزة مصطفى: إدعاءات إسرائيل ضد مصر بجاحة وتاريخها مع الكذب معروف

استنكرت الإعلامية عزة مصطفى، إدعاءات إسرائيل ضد مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لكل من يردد ادعاءات العدو الصهيوني بتحميل مصر المسئولية بعدم دخول المساعدات فهو في نفس مربع العدو الصهيوني ".

وأضافت عزة مصطفى :" العدو الصهيوني يردد أكاذيب، وتاريخ الإسرائيليين في الكذب معروف للجميع ".

وتابعت عزة مصطفى :" إسرائيل روجت بأن مصر هي المسئولة عن إعاقة دخول المساعدات لغزة وما فعلته إسرائيل بجاحة ".

واكملت عزة مصطفى:" العالم بأكمله شاهد على وقوف المساعدات بالطوابير أمام معبر رفح بسبب رفض إسرائيل دخولها لقطاع غزة ".