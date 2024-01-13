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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 6 سيارات إسعاف فقط تعمل في غزة

صدى البلد

أبلغت وزارة الصحة في غزة عن وضع سيء، مشيرة إلى أن 6 سيارات إسعاف فقط تعمل حاليًا في جميع أنحاء قطاع غزة بأكمله.

وأعربت وزارة الصحة في بيان رسمي عن التحديات المستمرة في الحفاظ على الخدمات الأساسية، وسلطت الضوء على وجه التحديد على العدد المحدود من سيارات الإسعاف العاملة والتي تثير مخاوف بشأن قدرة الأطقم الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية وتوفير خدمات.

 

يأتي هذا في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك قصف إسرائيل سيارة إسعاف وسط غزة. وأدى القصف، إلى خسارة مأساوية لأربعة مسعفين واثنين آخرين. 

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في غارة جوية استهدفت سيارة الإسعاف التي كانوا يستقلونها عند مدخل منطقة دير البلح. وتزيد الظروف المحيطة بهذا الحادث من تعقيد الوضع الإنساني في غزة.

 

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