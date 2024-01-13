أمين سر حركة فتح: دفاع إسرائيل في محكمة العدل فشل بشكل كبير

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إن منظمة التحرير الفلسطينية، هي التي تتواصل مع وفد جنوب أفريقيا بشأن الدعوى بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف "تيم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في حربها على قطاع غزة، مضيفًا أن خطوة جنوب أفريقيا جيدة وتشير إلى حرب الإبادة التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار أمين سر حركة فتح بهولندا، أن دفاع الكيان المحتل في محكمة العدل الدولية، فشل بشكل كبير، مشيرًا أن الوفد الجنوب أفريقي، اعتمد بشكل كبير على مشاهد الإبادة والعنف الذي تعرض لها الأبرياء في قطاع غزة.

ونوه "تيم"، أن من المتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف النار والحرب على قطاع غزة، مشيرًا أن هذا القرار سيكون الشوكة التي يخشي منها بنيامين نتنياهو.

وبوقت سابق الأربعاء أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ملتزم" بإصلاح السلطة الفلسطينية، كما أضاف أنه "من المهم جداً بالنسبة للشعب الفلسطيني أن تكون لديهم إدارة يمكن أن تكون فعالة وأن تساعد في تحقيق نتائج لهم. وأعتقد أن الرئيس عباس ملتزم بالقيام بذلك".