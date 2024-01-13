موقع عبري: آلاف الجنود الإسرائيليين أصبحوا معاقين بسبب الحرب على غزة

أفاد موقع الأخبار الإسرائيلي "والا"، بأنه تم تصنيف ما يقرب من 4000 جندي إسرائيلي على أنهم معاقون منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي الأخير على قطاع غزة.

وأوضح الموقع في تقريره أنه تم الاعتراف رسميًا بهؤلاء الجنود ذوي إعاقة من "الفئة 3"، مما يمنحهم الحق في جميع العلاجات والحقوق الممنوحة للأفراد المعاقين داخل الجيش الإسرائيلي.

وشدد تقرير "والا" على أن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن الكشف عن السجلات العامة للضحايا في صفوفه، وهو إجراء يفترض أنه اتخذ لحماية الروح المعنوية، ويثير قرار حجب هذه المعلومات تساؤلات حول شفافية الإبلاغ عن الضحايا داخل الجيش.

ويشير مصطلح "التصنيف 3" إلى فئة محددة من الإعاقة ضمن الإطار العسكري الإسرائيلي، لكن طبيعة هذه الإعاقات ومداها لم يتم تفصيلها في المعلومات المتاحة.

ولفت الموقع إلى أن الكشف عن هذا العدد الكبير من الجنود المعاقين يسلط الضوء على التكلفة البشرية والتحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي خلال الصراع المستمر، منوها بانه مع تطور الوضع، من المرجح أن يخضع التأثير على الجنود والتداعيات الأوسع على الجيش الإسرائيلي لتدقيق متزايد، على الصعيدين المحلي والدولي.