إسرائيل عندها 6 معابر لغزة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء| فيديو

رد الإعلامي أحمد موسى، على ادعاءات إسرائيل على مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك 6 معابر غير معبر رفح ومحدش بيتكلم عنهم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك 6 معابر أخرى من إسرائيل إلى غزة ، ومن جانب مصر يوجد معبر رفح فقط ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى منفعلا:" محدش جاب سيرة المعابر التانية المتواجدة بين إسرائيل وغزة ليه، وليه إسرائيل مش فاتحة المعابر دي لإدخال المساعدات لغزة ".

وأكد الإعلامي أحمد موسى :" على مدار العام الماضي حجم التجارة بين إسرائيل وغزة عبر معابر إسرائيل تصل لقرابة 5 مليارات دولار".