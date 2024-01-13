أمام العدل الدولية.. أحمد موسى: العالم كله اتفرج على فضائح إسرائيل

علق الإعلامي أحمد موسى، على مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتقديم جنوب أفريقيا لمرافعة فضحت فيها جرائم إسرائيل في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم فضح إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" العالم كله اتفرج على فضائح إسرائيل وما فعله الاحتلال في الفلسطينيين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" نتنياهو يحاول الخروج من اتهامات الإبادة الجماعية الموجه له بإلقاء الاتهامات على الآخرين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر لم تغلق معبر رفح ولو ثانية واحدة طوال أحداث التصعيد في غزة ".