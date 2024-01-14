بشرى سارة للبائعين والمترددين على سوق السمك بالإسماعيلية

التعاقد مع شركات أمن ونظافة

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة سوق السمك الجديد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية الجديد، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مدير عام الشئون القانونية، مدير الحسابات الخاصة بالمحافظة ورئيس حي أول.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة نحو نقل تبعية وإدارة سوق السمك الجديد إلى محافظة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى الإقبال الشديد من تجار السمك وأصحاب المحال، وتعاقد معظم الشاغلين وجاري استكمال إجراءات تعاقد المتبقي من الوحدات الشاغرة داخل السوق.

كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب والخاص بطلب تقسيط مقدم المحال لعدد من الحالات لظروفهم الخاصة، ووجه "بشارة" بتسهيل وتيسير إجراءات التعاقد مع تقديم خدمات التقسيط للمتعاقدين.

وخلال الاجتماع، وجه "بشارة" بعودة خطوط النقل العام من وإلى منطقة سوق السمك الجديد، والذي يقع في طريق البلاجات؛ من أجل توفير وسائل المواصلات العامة بأسعار مخفضة لتيسير وتسهيل حركة المواطنين من وإلى السوق.

وأثناء الاجتماع، تمت مناقشة خطة المحافظة من حيث تطوير وتجميل السوق علاوة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه هذا إلى جانب التعاقد مع شركات النظافة والأمن والحراسة؛ من أجل توفير الأمن والأمان.

كما تم عرض مشكلة الصرف الصحي في سوق السمك الجديد، ووجه بشارة بضرورة الاستعانة بلجنة من المختصين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لمعرفة السبب الرئيسي وحل المشكلة جذريًُا وعلى وجه السرعة.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر قرارًا باستلام سوق السمك الجديد من الشركة الوطنية وإدارته وتصحيح أوضاعه ورفع مستوى خدماته، ومن ثم تشكيل لجنة لرئاسة مجلس إدارة سوق السمك الجديد برئاسة السكرتير العام المساعد؛ من أجل إدارة السوق وتحصيل المستحقات المالية وتوريدها إلى حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية وتحرير العقود وتحصيل مقابل الانتفاع للمحال المستحقة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لسوق السمك الجديد ١٢٣٥٠ م٢، حيث أقيم مبنى السوق على دورين، ويضم ١٨٠ فرش للسمك (حلقة السمك) بمنتصف المبني، و٢٢ محل بيع جملة للأسماك، ١٦ مطعم، ٨ شوايات، بالإضافة إلى وحدة إنتاج ومنفذ بيع للثلج ووحدة إنتاج وبيع عبوات وصناديق الفوم، وحدة لتجميع وفرم مخلفات الأسماك لاستغلالها، بالإضافة إلى منطقة إدارة ومصلي وحمامات عامة، كما تم تجهيز ساحة انتظار جانبية وخلفية للسوق الجديد تتسع ل ٩٠ سيارة لمرتادي السوق من أبناء المحافظة أو من زوارها.