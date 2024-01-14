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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي عن تعادل منتخب مصر: بارك الله في محمد صلاح

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

عقبت الإعلامية قصواء الخلالي، على تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق في افتتاحية مبارياته في كأس الأمم الأفريقية قائلة إن الجمهور المصري كان لديه آمال كبيرة في منتخب مصر في هذه المباراة، ولكن تعادل مخيب للآمال ويأتي في الدقائق الأخيرة. 

قصواء الخلالي تعلق على تعادل منتخب مصر 

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أنه لولا تعادل محمد صلاح في الدقائق الأخيرة لخسر المنتخب المصري أول مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، "بارك الله في محمد صلاح والحمد لله على التعادل، وكنا ننتظر الكثير من المنتخب اليوم". 

ووقع المنتخب المصري في فخ التعادل أمام منتخب موزمبيق في افتتاحية مباريات الفراعنة في دور المجموعات، في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدفين، حيث تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من ركلة جزاء، وسط انتقادات لاذعة وواسعة لأداء المنتخب المصري في اللقاء. 

منتخب مصر كأس الأمم الافريقية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء المنتخب المصري

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