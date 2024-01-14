عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الجامعة ومحافظ المنوفية يبحثان سبل التعاون المشترك فى القطاعات الخدمية والتنموية

محافظ المنوفية مع
محافظ المنوفية مع رئيس الجامعة

التقي الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية باللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه  بديوان عام محافظة المنوفية، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين الجانبين لبحث أوجه التعاون المشترك.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن هذا اللقاء فى يأتي في إطار بحث اوجه التعاون المشترك و التعاون التام بين الجامعة  و المحافظة ، موجها الشكر والتقدير للمحافظ على، جهوده المثمرة لدعم الجامعة، والمساهمة فى تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية، وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات بالمحافظة  للنهوض بكافة الخدمات المقدمة لأهالي شعب المنوفية العظيم بشتى القطاعات الخدمية.

لن نسمح بوجود مقصر.. محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد جديدة للنيابة العامة

مدير تعليم المنوفية يتابع سير امتحانات النقل

وأضاف القاصد  أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، وبحث سبل آليات التعاون الدائم والتوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية ذات النفع العام .

ولفت رئيس الجامعة  إلي انه تم خلال اللقاء استعراض خطة الجامعة المستقبلية نحو التوسع فى إقامة العديد من المشروعات الإستراتيجية الهامة كالمشروعات الجامعية والطبية وفي مقدمتها إنشاء المدينة الطبية والمجمع الطبي المتكامل، وتطوير معهد الكبد القديم ليصبح مركز زراعات أعضاء متخصص ، معهد الأورام بجامعة المنوفية.

وأكد المحافظ حرصه على التعاون الوثيق والشراكةالفعالة مع مختلف المؤسسات والهيئات ولاسيما جامعة المنوفية العريقة لدورها الرائد والحيوي وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بربوع المحافظة كونها ذات صرح متميز وعملاق من صروح التعليم ، فضلاً عن سعيها الدؤوب فى تحقيق تنمية مجتمعية على أرض المحافظة ، لافتاً إلى تطلعه لمزيد من التعاون وتعزيز التنسيق بين المحافظة والجامعة من خلال تعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر الطبية والعلمية التي تتمتع بها لتقديم خدمات متميزة لمواطني المحافظة وفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

القطاعات الخدمية الكوادر الطبية المجمع الطبي المدينة الطبية بحث أوجه التعاون جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

ترشيحاتنا

ننشر قوائم الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق 2024

مؤكدا موقف إيران تجاه الفلسطينيين..رئيسي: الهجمات ضد اليمن كشفت طبيعة أمريكا العدوانية

جيش الاحتلال يرد على خطاب حسن نصرالله بشأن الحرب ضد إسرائيل

هاتريك فينيسيوس| ريال مدريد يضرب برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالشوط الأول

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

الزوجة الجبارة| سيدة تقطع شريك حياتها لأشـ.لاء في بدر و6 قرارات من النيابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ