رئيس الجامعة ومحافظ المنوفية يبحثان سبل التعاون المشترك فى القطاعات الخدمية والتنموية

التقي الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية باللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بديوان عام محافظة المنوفية، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين الجانبين لبحث أوجه التعاون المشترك.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن هذا اللقاء فى يأتي في إطار بحث اوجه التعاون المشترك و التعاون التام بين الجامعة و المحافظة ، موجها الشكر والتقدير للمحافظ على، جهوده المثمرة لدعم الجامعة، والمساهمة فى تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية، وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات بالمحافظة للنهوض بكافة الخدمات المقدمة لأهالي شعب المنوفية العظيم بشتى القطاعات الخدمية.

وأضاف القاصد أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، وبحث سبل آليات التعاون الدائم والتوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية ذات النفع العام .

ولفت رئيس الجامعة إلي انه تم خلال اللقاء استعراض خطة الجامعة المستقبلية نحو التوسع فى إقامة العديد من المشروعات الإستراتيجية الهامة كالمشروعات الجامعية والطبية وفي مقدمتها إنشاء المدينة الطبية والمجمع الطبي المتكامل، وتطوير معهد الكبد القديم ليصبح مركز زراعات أعضاء متخصص ، معهد الأورام بجامعة المنوفية.

وأكد المحافظ حرصه على التعاون الوثيق والشراكةالفعالة مع مختلف المؤسسات والهيئات ولاسيما جامعة المنوفية العريقة لدورها الرائد والحيوي وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بربوع المحافظة كونها ذات صرح متميز وعملاق من صروح التعليم ، فضلاً عن سعيها الدؤوب فى تحقيق تنمية مجتمعية على أرض المحافظة ، لافتاً إلى تطلعه لمزيد من التعاون وتعزيز التنسيق بين المحافظة والجامعة من خلال تعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر الطبية والعلمية التي تتمتع بها لتقديم خدمات متميزة لمواطني المحافظة وفقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.