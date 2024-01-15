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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني يكشف تفاصيل التعديل في قانون الإجراءات الجنائية

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في منتهى الأهمية، ويعتبر هو الدستور الثاني لمصر، ووجب تعديله بالكامل لأنه متواجد منذ عام 1950، والحكومة تقدمت بتعديل بداخله فيما يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين. 

حديث عن قانون الإجراءات الجنائية 

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون إذ أن الحكومة اقترحت يتم البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره. 

وتابع أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة الطعم على البراءة في الأحكام الغيابية بشكل تلقائي في "استئناف الجنايات"، وأنه اقترح أن يكون عدم الطعن حال وجود إدانة وذلك لعدم وجود تضارب. 

ولفت إلى أن الحكومة كان لها عدد من التعديلات التي ترغب في إقرارها في القانون، منها حق التقاضي مرتين على الجنايات بالمحكمة الاقتصادية، إذ أن الحكومة ترفض هذا الأمر لأن المحكمة الاقتصادية لها قانون خاص بها، ومازال هناك مناقشات بمجلس النواب غدا حول هذا الأمر. 

قانون الإجراءات الجنائية النائب أيمن أبو العلا مجلس النواب برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلالي الحكومة

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