"تشريعية النواب": مشروع قانون "استئناف الجنايات" مكسب كبير للمواطن المصري

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية واحد من القوانين الهامة، وتعديلها إنجاز كبير يستحقه المواطن المصري، وفي مجال العدالة يعتبر واحد من أهم القوانين التي تناولها وأصدرها البرلمان المصري في دور الانعقاد.

حديث عن قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن محكمة الجنايات كانت كافة أحكامها لا تُستأنف والتعديل الجديد أصبحت كل قرارات محكمة الجنايات قابلة للاستئناف بخلاف النقض، موضحا أن القانون له خلفية في الدستور والذي أوصى أن يكون التقاضي على درجتين وأعطى مهلة 10 سنوات.

وتابع، أن تعديل القانون عُرض اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، وصارت مناقشات سياسية بين النواب والحكومة، وتم الاستقرار بين الحكومة والنواب على العمل بالقانون فور صدوره وليس في شهر أكتوبر المقبل.

وشدد على أن صدور مشروع قانون "استئناف الجنايات" هو مكسب كبير للعدالة الجنائية، وواحد من أهم القوانين التي عمل عليها مجلس النواب في السنوات الأخيرة، باعتباره واحد من القوانين المنتظر تعديلها منذ فترة كبيرة.