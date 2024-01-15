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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: لا مساس بسعر رغيف العيش.. ومقترح زيادة التكلفة بعيد عن المواطن

رغيف العيش
رغيف العيش

أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن فكرة رفع سعر رغيف العيش ليست مطروحة بأي حال من الأحوال، إذ أنه السلعة الأساسية لدى جميع المصريين، ولا يمكن أن يتحرك سعره تحت أي ظرف في الفترة الراهنة، وما يدور حول مقترح زيادة إعادة التكلفة رغيف الخبز هو زيادة الدعم من قبل الوزارة للمخابز دون زيادة سعر الرغيف على المواطن. 

حديث عن سعر رغيف العيش 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن المخابز تتحدث عن أن العمالة أجورها لم تزيد منذ 4 سنوات، وإذا كانت الحكومة قادرة على تحمل الزيادات سيكون أمر مميز بالنسبة للعمالة والمخابز دون المساس بسعر رغيف العيش بأي صورة من الصور. 

وتابعت: "المواطن المصري مش ناقص زيادات جديدة في الأسعار وتيجي في رغيف العيش، ولا مساس برغيف العيش، ولن يتأثر المواطن بهذا المقترح تحت أي ظرف من الظروف نهائيا".

رغيف العيش الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب سعر رغيف العيش برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلالي المخابز

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