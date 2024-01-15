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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

غرامة 300 ألف جنيه.. رئيس الشعبة: من الصعب على التجار احتكار الأجهزة الكهربائية

رئيس شعبة الأجهزة
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية

كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، عن أن الأجهزة الكهربائية شهدت زيادة 100% خلال العام الماضي، وأزمة غلاء الأسعار في الأجهزة ليست في التجار وإنما من الصناع، الذين يعانون من الحصول على الدولار في استيراده من الخارج، فضلا عن رفع قيمة الاستيراد من الخارج وارتفاع سعر الطاقة وغيرها من الأسباب التي تؤثر بدورها على التكلفة الصناعية للصانع. 

حديث عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 

وأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن فكرة زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية لدى التجار تأتي من خلال المستهلك نفسه، إذ أنه حينما يبحث عن نوع معين من الأجهزة الكهربائية غير متواجد في السوق غير لدى عدد قليل من التجار يصمم على شرائه رغم رفع سعره، وتأتي الزيادة في ضوء رفعها لدى الصانع. 

وناشد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، المستهلكين بشراء البدائل حال عدم وجود الجهاز الذي يستهدف شرائه حتى لا يتم رفع السعر، "التاجر مش بيرفع الأسعار، وإنما الصانع هو اللي بيرفع سعر الأجهزة حسب التكلفة وبيبلغ التجار عشان يكون السعر ثابت، وعشان كده ببلغ المستهلك لو نازل تشتري نوع (س) من الأجهزة غير موجود ممكن تشتري غيره". 

واستكمل أن أي تاجر يحاول القيام بعملية احتكارية معرض لغرامة قانونية تصل لـ 300 ألف جنيه، وأغلب المصانع في الوقت الحالي لديها عجز في المنتج الخاص بها، فضلا عن أنه من الصعب على التجار تخزين الأجهزة الكهربائية في ضوء سعرها المرتفع فضلا عن أن التجار محكمين بسداد ديون لأصحاب المصانع وبالتالي البيع من مصلحة التاجر قبل المستهلك. 

الأجهزة الكهربائية غلاء الأسعار شعبة الأجهزة الكهربائية ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية قصواء الخلالي

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