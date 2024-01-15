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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث التعليم: انتهينا من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن عملية تطوير المناهج تأتي بشكل تدريجي ويتم العمل عليها منذ سنوات، وتم الانتهاء بالفعل من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية موضحا أن وزير التربية والتعليم حضر عددا من الاجتماعات للاستماع لوجهات نظر ووضع تقييمات للمناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، فضلا عن اجتماع مع وزير التعليم العالي للتحضير للفترة المقبلة. 

تطوير المناهج 

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الوزارة تعمل على أن يكون للطالب أكثر من محاولة للتقييم وليس محاولة واحدة حول دخوله الجامعة، والمسار الثاني هو تعدد المسارات وليس مسار واحد فقط بالنسبة للثانوية العامة، إذ أن الطالب يستهدف كلية معينة يختار من خلالها مواد دراسية تؤدي به الدخول لهذه الكلية، وخلال الدراسة إذا وجد أن هذا المسار ليس مناسب له سيكون لديه من المرونة الانتقال لمسار آخر. 

وتابع أنه يتم جمع كافة وجهات النظر وبلورتها بشكل كامل، حتى يتم إطلاق موعد الحوار المجتمعي للاستماع لكل وجهات النظر، وتكون كافة القرارات الصادرة من تطوير مرحلة الثانوية العامة غير مفاجئة، ويكون الرأي العام قد استمع لها من قبل. 

تطوير المناهج التربية والتعليم وزير التربية والتعليم قصواء الخلالي برنامج في المساء مع قصواء المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

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