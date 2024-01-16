ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكرويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

في موقف غريب من نوعه، خرج أحد الناشطين إلى شوارع بريطانيا وهو يرتدي بدلة رسمية وميكروويفًا على رأسه، ويركب مترو الأنفاق لسبب غير متوقع، ما أثار دهشة زملائه الركاب.

رجل الميكروويف

أطلق عليه اسم "رجل الميكروويف" بسبب وضعه ميكروويفا مجوفا بقدرة 900 وات على رأسه، وقد تم تصويره وهو يركب مترو الأنفاق، ثم وقف أمام المعالم الشهيرة في وستمنستر البريطانية لتشجيع الآخرين على قول "كفى" للأطعمة الجاهزة فائقة المعالجة (UPFs).

وقال الناشط: "الراحة تقتلنا، لكن نحن الجمهور لسنا الملامين، فنحن جميعا نريد أن نأكل بشكل أفضل ولكن ليس لدينا الوقت والمال والأدوات اللازمة لذلك"، مضيفًا: “نحن جميعًا رجال الميكروويف، لذلك أنا أدافع عنا جميعًا”.

وأوضح أن هدفه ليس فقط رفع مستوى الوعي حول مشكلة الراحة، ولكنه يود أن يقول كفى لذلك.

وتزامن موقف هذا الناشط مع بحث صادر عن شركة Microwave Man، والذي أظهر أن أكثر من نصف البريطانيين (53%) يحاولون تقليل استهلاكهم للأطعمة الجاهزة فائقة المعالجة UPFs، والتي يلجأ إليها الكثيرون من أجل الراحة أو تقليل التكلفة.