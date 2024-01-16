عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكرويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

رجل يرتدي ميكرويف
رجل يرتدي "ميكرويف" برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب

في موقف غريب من نوعه، خرج أحد الناشطين إلى شوارع بريطانيا وهو يرتدي بدلة رسمية وميكروويفًا على رأسه، ويركب مترو الأنفاق لسبب غير متوقع، ما أثار دهشة زملائه الركاب.

رجل الميكروويف

أطلق عليه اسم "رجل الميكروويف" بسبب وضعه ميكروويفا مجوفا بقدرة 900 وات على رأسه، وقد تم تصويره وهو يركب مترو الأنفاق، ثم وقف أمام المعالم الشهيرة في وستمنستر البريطانية لتشجيع الآخرين على قول "كفى" للأطعمة الجاهزة فائقة المعالجة (UPFs).

وقال الناشط: "الراحة تقتلنا، لكن نحن الجمهور لسنا الملامين، فنحن جميعا نريد أن نأكل بشكل أفضل ولكن ليس لدينا الوقت والمال والأدوات اللازمة لذلك"، مضيفًا: “نحن جميعًا رجال الميكروويف، لذلك أنا أدافع عنا جميعًا”.

وأوضح أن هدفه ليس فقط رفع مستوى الوعي حول مشكلة الراحة، ولكنه يود أن يقول كفى لذلك.

وتزامن موقف هذا الناشط مع بحث صادر عن شركة Microwave Man، والذي أظهر أن أكثر من نصف البريطانيين (53%) يحاولون تقليل استهلاكهم للأطعمة الجاهزة فائقة المعالجة UPFs، والتي يلجأ إليها الكثيرون من أجل الراحة أو تقليل التكلفة.

بريطانيا ميكروويف رجل الميكروويف الأطعمة الجاهزة الأطعمة الجاهزة فائقة المعالجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

المتحدث العسكري: إحباط عملية تهريب مواد مخدرة جنوب منفذ العوجة

موضوعات متعلقة

بعد 100يوم على الحرب.. دلائل إصرار إسرائيل على الإبادة الجماعية لمواطني غزة|فيديو

بعد 100 يوم على حرب غزة| شاهد.. أمنيات الأطباء الفلسطينيون لأبسط الأشياء

نوافير الماس تندلع من باطن الأرض لتكشف عن تاريخها| ما القصة؟

230 مليون جنيه إسترليني.. أصغر مليونير بريطاني متهم بالقتل| ما القصة؟

دراسة: عشق القهوة والشوكولاتة الداكنة يشير لصفات سيئة فى شخصيتك

منظمة الصحة: مرض غامض "أقوى 20 مرة من كورونا" ينذر بوباء خطير

تدفن الجثث ليتغذى عليها صغارها.. حشرة أمريكية غريبة تركز على "الرعاية الأبوية"

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

ترشيحاتنا

بعد توقفها لأيام.. السفن القطرية تستأنف مسارها إلى قناة السويس

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة

ما أسماء شهر رجب؟.. له 18 اسما أعجبها رجم والمعشعش والإفتاء توضح السبب

شاهد.. صواريخ الحرس الثوري تستهدف القنصلية الأمريكية ومقرات تجسس للموساد بأربيل

مش هشيلها لوحدي| تفاصيل لقاء فيتوريا مع لاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق

احذروا.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشأن الأسعار قبل رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكرويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

عمرها 44 عاما.. مراحل تطور شكل ياسمين عبدالعزيز من فتاة الإعلانات لنجمة الشباك

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ