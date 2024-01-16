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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية يتابع سير امتحانات الصف الثاني الثانوي

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية يتابع سير الامتحانات

تواصل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، بغرف عمليات الإدارات التعليمية ، للتدخل السريع وتذليل أي عقبات تواجه امتحانات الصف الثاني الثانوي نهاية الفصل الدراسي الأول.


وتابع  اليوم الثلاثاء محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية  سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يناير 2024  للصف الثاني  الثانوي العام لمادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية  ومادة علم نفس واجتماع للشعبة الأدبية.

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وكيل تعليم المنوفية يتابع امتحاني الكيمياء والجغرافيا للصف الأول الثانوي

حيث يؤدي  الامتحان 34669 طالباً وطالبة في 153  مدرسة ثانوي على مستوى المحافظة ،

وأشار الفولي إلى ضرورة توفير الجو الملائم والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان.

الإدارات التعليمية التربية والتعليم بالمنوفية الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول امتحاني الكيمياء والجغرافيا عمليات مديرية التربية والتعليم

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