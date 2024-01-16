تعليم المنوفية يتابع سير امتحانات الصف الثاني الثانوي

تواصل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، بغرف عمليات الإدارات التعليمية ، للتدخل السريع وتذليل أي عقبات تواجه امتحانات الصف الثاني الثانوي نهاية الفصل الدراسي الأول.



وتابع اليوم الثلاثاء محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يناير 2024 للصف الثاني الثانوي العام لمادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية ومادة علم نفس واجتماع للشعبة الأدبية.

حيث يؤدي الامتحان 34669 طالباً وطالبة في 153 مدرسة ثانوي على مستوى المحافظة ،

وأشار الفولي إلى ضرورة توفير الجو الملائم والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان.