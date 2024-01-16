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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة حلا شيحة وخالد النبوي.. تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم قبل عرضه في رمضان

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

كشف المخرج محمد سلامة، عن أبطال مسلسله القادم، "إمبراطورية ميم"، والذي يتكون من 20 بطلا وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحا، و هاجر السراج , نور النبوي ,  إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز،  أدم وهدان ، إلهام صفي الدين , منى أحمد زاهر , عبد الله سعد، ريمون توفيق, محمد محمود عبد العزيز , يارا عزمي, أحمد طلعت, أحمد السلكاوي , باتع خليل , ليلى عز العرب , محمود حافظ, نشوى مصطفى , أحمد عنان، محمود فايز.

 


ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى، وإشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

 

وبدأ محمد سلامة التصوير وهو مسلسل مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

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