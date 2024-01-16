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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة لافتة.. لقاء الخميسي تستعرض قوامها الممشوق من داخل الجيم

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لمشاركة متابعيها بعض اللقطات أثناء ممارستها الرياضة في الجيم.

وبدت لقاء الخميسي، ببنطال ليجن رياضي باللون الأسود، ومطبوع من الجانبين خطين باللون الابيض، ونسقت عليه توب أسود مكشوف الأكتاف والصدر، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وحرصت لقاء الخميسي،  على أناقتها حتى في صالة الجيم، حيث انتعلت حذاءً مسطحًا رياضيًا باللون الأبيض؛ ليتناغم مع ملابسها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث قامت بربط خصلات شعرها السوداء على شكل ذيل حصان مرتب ولامع.

كانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.

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IMG_٢٠٢٤٠١١٦_١٧٤٤١٧

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