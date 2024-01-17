عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين يشهد تخرج الدفعة السادسة من معهد المنوفية

صدى البلد

شهد  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، حفل تخرج الدفعة السادسة من معهد محاماة المنوفية.

وفي البداية، رحب  ماهر حمودة، نقيب المنوفية، بنقيب المحامين، الأستاذة عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره حفل تخرج الدفعة السادسة من معهد محاماة المنوفية.

وحث نقيب المنوفية، المحامين الملتحقين بالدورة السادسة من معهد محاماة المنوفية، بالتحلي بآداب وأخلاقيات مهنة المحاماة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية المقبلة.

وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين، أن الشباب هم دوماً عماد المستقبل وسند النقابة، وأن النقابة بلا شباب كجسد بلا روح.


وأضاف أنه سيتم توفير دورات متخصصة بنظام الأونلاين ليستفيد منها المحامي من الجانب النظري والعملي ليكون مؤهلاً لسوق العمل، فيجب على المحامي أن يكون موسوعة علمية متنقلة.

وشدد النقيب العام على أهمية القراءة للمحامي والفهم في كافة مجالات المعرفة، وعدم الاقتصار في تحصيل المعلومة على مصدر واحد بل يجب تنويع المصادر.

وعن أكاديمية المحاماة أوضح نقيب المحامين، أن نظام الاكاديمية السابق كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم.


وتابع: « جاري التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن أن تعقد بمقر كليات الحقوق بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية دبلومة تسمى بدبلومة إعداد المحامي يدرس بها المحامي لمدة 6 أشهر، وتشمل الجانبين النظري والعملي، ولا تكبد المحامي الكثير».

IMG-20240117-WA0156
IMG-20240117-WA0156
IMG-20240117-WA0155
IMG-20240117-WA0155
IMG-20240117-WA0154
IMG-20240117-WA0154
IMG-20240117-WA0153
IMG-20240117-WA0153
IMG-20240117-WA0152
IMG-20240117-WA0152
IMG-20240117-WA0151
IMG-20240117-WA0151
IMG-20240117-WA0150
IMG-20240117-WA0150
IMG-20240117-WA0149
IMG-20240117-WA0149
IMG-20240117-WA0137
IMG-20240117-WA0137
IMG-20240117-WA0124
IMG-20240117-WA0124
IMG-20240117-WA0118
IMG-20240117-WA0118

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين محامين

الجماهير تزين حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بإستاد القاهرة |شاهد

سيراميكا كليوباترا يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بالفوز على الإسماعيلي

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 غرقا بترعة المريوطية .. صور

وظائف للمهندسين.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن التفاصيل

احذر التعامل الخاطئ مع الدولار .. غرامة 5 ملايين جنيه في انتظارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ