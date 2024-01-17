نقيب المحامين يشهد تخرج الدفعة السادسة من معهد المنوفية

شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، حفل تخرج الدفعة السادسة من معهد محاماة المنوفية.

وفي البداية، رحب ماهر حمودة، نقيب المنوفية، بنقيب المحامين، الأستاذة عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره حفل تخرج الدفعة السادسة من معهد محاماة المنوفية.

وحث نقيب المنوفية، المحامين الملتحقين بالدورة السادسة من معهد محاماة المنوفية، بالتحلي بآداب وأخلاقيات مهنة المحاماة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية المقبلة.

وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين، أن الشباب هم دوماً عماد المستقبل وسند النقابة، وأن النقابة بلا شباب كجسد بلا روح.



وأضاف أنه سيتم توفير دورات متخصصة بنظام الأونلاين ليستفيد منها المحامي من الجانب النظري والعملي ليكون مؤهلاً لسوق العمل، فيجب على المحامي أن يكون موسوعة علمية متنقلة.

وشدد النقيب العام على أهمية القراءة للمحامي والفهم في كافة مجالات المعرفة، وعدم الاقتصار في تحصيل المعلومة على مصدر واحد بل يجب تنويع المصادر.

وعن أكاديمية المحاماة أوضح نقيب المحامين، أن نظام الاكاديمية السابق كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم.



وتابع: « جاري التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن أن تعقد بمقر كليات الحقوق بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية دبلومة تسمى بدبلومة إعداد المحامي يدرس بها المحامي لمدة 6 أشهر، وتشمل الجانبين النظري والعملي، ولا تكبد المحامي الكثير».

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