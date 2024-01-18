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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 18 يناير 2024

الدولار
الدولار

استعرضت الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 18 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

 

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مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

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رسميا.. أسعار الدولار الامريكي اليوم الخميس 18-1-2024

 

 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

 

سعر الدولار اليوم 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.65 جنيه للبيع، و 33.53 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.10 جنيه للبيع، و39.24 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.49  جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء .

 

الدولار أسعار الدولار العملات العربية صدى البلد سعر الدولار اليوم سعر اليورو

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