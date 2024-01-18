شروط منحها القانون للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بـ مزاولة أعمال البنوك

أتاح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة إجراءات لمنح موافقة مبدئية للمنشآت الراغبة في مزاولة أعمال البنوك.

فى هذا الصدد، نص القانون على أن لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :



1-أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، أو فرع لبنك أجنبي .

2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

3- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

4- ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

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5- ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

6- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .

7- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

8- أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .