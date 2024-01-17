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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 17-1-2024

اسعار العملات
اسعار العملات

شهدت اسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-202024، مع بدء عمل البنوك داخل السوق المصرية.


وأظهر متوسط سعر العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه ثباتا داخل البنك المركزي المصري.

أمام سلة العملات.. سعر الدولار عالميا يتجه نحو أعلى مستوياته منذ ديسمبر

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 15 يناير 2024


سعر الدولار


سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع


سعر اليورو


بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.57 جنيه للبيع و 33.72 جنيه للشراء


الجنيه الإسترليني


سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 38.97 جنيه للشراء و 39.15 جنيه للبيع


الدولار الكندي


سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 22.85 جنيه للشراء و 22.95 جنيه للبيع


الكرون النرويجي 


سجل سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 2.95 جنيه للشراء و 2.96 جنيه للبيع


الكرون الدنماركي


سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.5 جنيه للشراء و 4.52 جنيه للبيع


الكرون السويدي


سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.96 جنيه للشراء و 2.97 جنيه للبيع


الفرنك السويسري


وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 35.83 جنيه للبيع و 35.99 جنيه للشراء


الـ100 ين ياباني


سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 21.02  جنيه للشراء و 21.11 جنيه للبيع


اليوان الصيني 


سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه 4.28 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع 


الدولار الإسترالي


سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 20.35 جنيه للشراء  20.44 جنيه للبيع.

العملات العربية 


وعلي صعيد العملات العربية والتي استقرت مقابل الجنيه حيث


سعر الريال السعودي


بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نح 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع


الدينار الكويتي


سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.1 جنيه للشراء و 100.64 جنيه للبيع


الدرهم الإماراتي


بلغ سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8,42 جنيه للبيع


الدينار البحريني


سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.76 جنيه للشراء و 82.133 جنيه للبيع


الريال العماني


بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.06 جنيه للشراء و 80.42 جنيه للبيع


الريال القطري


بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء  8.48 جنيه للبيع


الدينار الأردني


سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 43.41 جنيه للشراء و 43.677 جنيه للبيع
 

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