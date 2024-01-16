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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمام سلة العملات.. سعر الدولار عالميا يتجه نحو أعلى مستوياته منذ ديسمبر

صدى البلد

ارتفع مؤشر الدولار نحو أعلى مستوى في شهر واحد مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما سعى المستثمرون إلى مزيد من الدلائل حول توقيت خفض سعر الفائدة الأميركية.

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، صعد مؤشر  الدولار الفوري بنسبة 0.3% إلى 1230.38 نقطة. وإذا جاوز المؤشر القمة التي حققها في 5 يناير عند 1231.44 نقطة، فإنه يتجه لتسجيل أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

ينتظر المستثمرون خطاب حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر المقرر عقده اليوم الثلاثاء، بعد أن أعطى رئيس البنك جيروم باول أوضح إشارة حتى الآن على أن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في طور الإعداد لعام 2024.

 وارتفعت عوائد سندات الخزانة مع استئناف التداول بعد العطلة في الولايات المتحدة.

قال مينغزي وو، متداول العملات في شركة "ستونيكس فاينانشيال" في سنغافورة، إن مكاسب الدولار كانت مدفوعة بارتفاع عوائد السندات الأميركية. 

وأضاف: "ربما تكون السوق قد خرجت أخيراً من الحالة المزاجية المتوترة ولديها لحظة واضحة مفادها أن باول قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام".

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