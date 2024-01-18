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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهددة بالانقراض.. تعرف على عجائب سمكة المهرج "نيمو" |فيديو

سمكة المهرج
سمكة المهرج

قال محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن سمكة المهرج المشهورة باسم "نيمو" هي فصيلة من الأسماك التي تعيش في المنطقة الدافئة، مثل المحيط الهندي و البحر الأحمر، مؤكداً أن سمكة "نيمو" لديها ميزة لا تملكها أي سمة أخرى، هي أنها تعيش معيشة تكافلية، وتبادل منفعة مع أحد أنواع الشعب الرخوة "مستعمرات شقائق النعمان".

وأضاف “معاطي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن سمكة "نيمو" مغطاة بطبقة من مادة هلامية تقلل أثر لسعات الشعب، لافتاً إلى أن سمكة المهرج "نيمو" تتغذى على اللافقاريات والممصات الميتة لحيوان "شقائق النعمان"، إضافة إلى إن بقايا طعام سمكة المهرج يتغذى عليها حيوان "شقائق النعمان".

وأشار مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، إلى أن عمر سمكة المهرج "نيمو" يصل إلى 17 عاماً، منوها بأن التغير المناخي يؤثر على الشعب المرجانية، فعند ارتفاع درجة الحركة ، تهاجر أسماك "المهرج" التي تعيش معيشة تكافلية مع الشعب، مما يؤدي إلى إمكانية انقراضها، لأن وسيلة حمايتها الوحيدة الاختباء في الشعب "شقائق النعمان".

نيمو المحيط الهندي البحر الأحمر المحيط الأطلنطي الشعب الرخوة مستعمرات شقائق النعمان

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