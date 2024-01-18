جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

نشرت الفنانة وفاء عامر، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتألقت وفاء عامر، مرتدية جمبسوت أنيقا كاجوال باللون الأسود ليكشف عن جمالها، ووضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت وفاء عامر، في المكياج على الألوان الناعمة كأيشادو للعيون، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت وفاء عامر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو وفاء عامر

https://www.instagram.com/reel/C2PUe8Oo4BT/?igsh=OXBrMjI0dXlrcm44