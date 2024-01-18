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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

وفاء عامر
وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

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وتألقت وفاء عامر، مرتدية جمبسوت أنيقا كاجوال باللون الأسود ليكشف عن جمالها، ووضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت وفاء عامر، في المكياج على الألوان الناعمة كأيشادو للعيون، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت وفاء عامر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم فيديو وفاء عامر 

https://www.instagram.com/reel/C2PUe8Oo4BT/?igsh=OXBrMjI0dXlrcm44

وفاء وفاء عامر فيديو وفاء عامر اطلالات وفاء عامر اخبار وفاء عامر

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