تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ميريهان حسين، مرتدية فستانا طويلا ومكشوفا من الساق باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميريهان حسين، في المكياج على الألوان الناعمة مع الكحل للعيون، واختارت اللون البينك الناعم للشفاه.

كما اختارت ميريهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو ميرهان حسين