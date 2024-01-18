عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

ميرهان حسين
ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

txt

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

txt

متخانقين من فترة.. سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| صور

وظهرت ميريهان حسين، مرتدية فستانا طويلا ومكشوفا من الساق باللون الأبيض، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميريهان حسين، في المكياج على الألوان الناعمة مع الكحل للعيون، واختارت اللون البينك الناعم للشفاه. 

كما اختارت ميريهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم فيديو ميرهان حسين

ميرهان ميرهان حسين فيديو ميرهان حسين اخبار ميرهان حسين أحدث إطلالات ميرهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

رددها في أي وقت.. 12 كلمة تغفر الذنوب لو كانت كالجبال

إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال: مش هتقطع لساني

موضوعات متعلقة

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

جمبسوت جريء.. رانيا منصور تثير إعجاب الجمهور بملابسها| شاهد

متخانقين من فترة.. سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| صور

لوك جديد .. نسرين طافش تستعرض جمالها بفيديو| شاهد

بوزن زائد.. منة فضالي تثير الجدل في ظهورها الأخير | شاهد

فستان مكشوف ومجوهرات صاخبة.. مي عمر بإطلالة جريئة| شاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الباكستانية بشأن الضربات في إيران

إحالة طالب الجامعة إلى مجلس التأديب فى هذه الحالة.. تعرف عليها

النقل: توفير مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مترو الإسكندرية

حكم الصوم في شهر رجب.. الإفتاء: جائز في أوله وآخره

شك وطلاق و25 طعنة.. كواليس جريمة في العقار رقم 13 بالعجوزة |تفاصيل

أخبار السيارات| 5 عربيات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.. سعر BMW X6 M الجديدة في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

مقطع فيديو لطفل غزّي أبكى الملايين.. شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ