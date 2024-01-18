حق الكد والسعاية .. كتاب جديد لـ بشاري بمعرض القاهرة

صدر حديثا كتاب (حق الكد والسعاية.. مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة المسلمة) للدكتور محمد بشاري الأمين العام للمجتمعات المسلمة، ويتساءل فيه عن مدى أحقية المرأة في الدخول شريكًا في أملاك الزوج إذا أسهمت فيها بشكل مباشر أو غير مباشر؟

هل تعرف الشريعة الإسلامية نظام الأموال المشتركة؟ هل يمكن أن نعتبر ربة المنزل التي تركت عملها من أجل تلبية احتياجات أسرتها وتربية أطفالها أو للسفر والإقامة مع زوجها بمكان عمله ليست في شراكة مالية مع الزوج تستحق عليها تطبيق حق الكد والسعاية؟ وهل فكرة المناصفة والشراكة جائزة شرعًا؟



في كتابه الأحدث (حق الكد والسعاية.. مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة المسلمة) يجيب المفكر الإسلامي "د. محمد بشاري" على كثير من هذه التساؤلات التي تخص حقوق المرأة في مال الزوج.

وغيرها من التساؤلات الهامة التي كان هدفه منها "رد الجميل للمرأة وإعادة تقديرها حسب منظور الشريعة، والاعتراف بحصتها الشرعية في أموال الأسرة المكتسبة التي ساهمت في تنميتها بعملها وكدها".



كتاب " حق الكد والسعاية " للمفكر د. محمد بشاري- أحدث إصدارات دار نهضة مصر للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 ، بجناح دار نهضة مصر للنشر، الصالة الرئيسة قاعة 2 – جناح B36 - قاعة 5 جناح C29.