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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد استهداف الحوثيين لسفينة شحن بخليج عدن

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، منذ قليل، بيانًا عاجلاً كشفت فيه تفاصيل استهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفينة شحنة تجارية بخليج عدن.

وقال البيان "سنتاكوم" إن "الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة "كيم رينجر"، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان"، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفجر الجمعة، قال بيان نشره حساب المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، يحيى سريع على موقع "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة ( كيم رينجر) الأمريكية، في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله".

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بيان عاجل من الحوثيين بشأن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

وأضاف البيان: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.  القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع: "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز وتأكيدا على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة".
 

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