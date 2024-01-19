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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بأن قصفًا إسرائيليًا على منزل غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة، قتل 4 فلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني عبر منصة "إكس" إن ضربات إسرائيلية مُكثفة استهدفت محيط مستشفى "الأمل" التابع له في خان يونس.

والخميس، طالب النواب الأوروبيون بوقف إطلاق نار "دائم" في غزة في قرار غير ملزم يشترط من أجل وقف المعارك الإفراج "الفوري" عن المحتجزين في قطاع غزة.

ودعا البرلمان الأوروبي خلال اجتماع في ستراسبورج في هذا النص إلى "وقف إطلاق نار دائم واستئناف الجهود من أجل حل سياسي بشرط الإفراج فورا عن جميع المحتجزين بلا شروط وتفكيك منظمة حماس الإرهابية".

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وكانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديمقراطي والخضر والوسط لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكن النواب الأوروبيين أيدوا تعديلاً قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورج، ينص على هذا الشرط.

ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار معتبراً أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم "يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويعرض لمزيد من الخطر حياة الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم"، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.

خان يونس غزة قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل

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