استغاثة.. إجراء عمليات بتر أعضاء مصابي غزة بالمنازل بسبب انهيار المستشفيات

استغاثت الإعلامية الفلسطينية مريم أيوب، على الهواء، من الوضع الصعب في قطاع غزة، موضحه أن الأوضاع في قطاع غـزة وصلت أقصى درجات الانهيار.

وأضافت الإعلامية الفلسطينية مريم أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الوضع الصحي في قطاع غزة صعب جدا، وعمليات بتر أعضاء المصابين في قطاع غزة تتم بالمنازل بسبب انهيار المستشفيات".

وأشارت: "قطاع غزة يعيش أكبر كارثة إنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر"، مؤكده: "الشعب الفلسطيني يرفض ترك أرضه، بالرغم من أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف".