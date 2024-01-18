واشنطن: الحصول على التزام من دول في المنطقة بالمشاركة بإعمار غزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية ، اليوم الخميس، أن واشنطن حصلت على التزام من دول بالمنطقة بالمشاركة بإعمار غزة إذا كان هناك مسار حقيقي لدولة فلسطينية.



وأوضحت الخارجية الأميركية، بأنها لا نرى حلا لتحديات إسرائيل الأمنية على المدى الطويل ومسألة إعمار غزة دون إقامة دولة فلسطينية.



ومن جانبه، قال البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل على تحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأضاف البيت الأبيض، أن غزة ستكون موجودة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها، مؤكداً أن عدد الشهداء المدنيين في غزة كبير جدا.