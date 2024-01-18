متحدث الحكومة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب الجرائم في غزة بدعم من الولايات المتحدة

قال الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لديهما أحلام للتوسع ويرفضان إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن نتنياهو يستخدم كل سبل القوة لإخراج الشعب الفلسطيني من غزة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الأخبارية”، أن الشعب الفلسطيني الصامد يواصل نضاله المشروع مهما بلغت التحديات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يرتكب الجرائم في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن السيرة الذاتية الأمريكية ليس بها ما يبعث على التفاؤل أو جدية حقيقية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على أن أي فلسطيني يتمرد على الغطرسة الإسرائيلية مصيره القتل أو الترحيل، حيث يحاول الاحتلال ممارسة هذه الغطرسة لإثناء الشعب الفلسطيني عن ممارسة نضاله المشروع الذي كفلته له القوانين الدولية في الدفاع عن أرضه ووطنه وشعبه وإقامة دولته المستقلة التي عاصمتها القدس.

