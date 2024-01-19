دمية تسخر من أطفال غزة .. ما قصتها؟

أثار مقطع فيديو لدمية تظهر عليها علامات كدمات الكثير من الجدل، فقد أظهر الفيديو لدمية يوُضع عليها وشاح كوفية فلسطينيّ، وزعم ناشروها أنها تباع في إسرائيل وذلك للسخريّة من أطفال غزة.

إلا أن الادعاء قد جاء مضلّل والدمية تعد من تصميم فنان مكسيكيّ وقد سلطت الضوء على أوضاع الأطفال في غزّة، وبالتفتيش عن اللعبة و بالبحث على العبارة المكتوبة عليها باللغة الإسبانية على علبة الدمية "incluye bebé palestino" فهي تعني "بينهم طفل فلسطيني" ترشد إلى صورة تعد للدمية نفسها وهي منشورةً على حساب إنستجرام في السادس من يناير الجاري.

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و بحسب وكالة "فرانس برس" قال ناشر الصورة إنه قد صمّم هذا المشروع وذلك لنشره في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتسليط الضوء على ما يحدث كل يوم في قطاع غزة من حي في المكسيك".

كما أوضح أنه قد طلب من أصحاب متاجر بيع الألعاب أن يعيروه مكاناً في متاجرهم وذلك لوضع دمية الطفل الفلسطيني وذلك بغرض تصويرها،