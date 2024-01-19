كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، إن بيونج يانج أجرت اختبارا لنظام أسلحة نووية تحت الماء، ردا على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع.

ومطلع الشهر الجاري، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية باستخدام الذخائر الحية على الحدود مع كوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، انطلقت المناورات يوم الجمعة الـ29 من ديسمبر 2023 بالقرب من مدينة بوتشون وستستمر حتى يوم غد الجمعة الـ5 من يناير 2024.

وبحسب الوكالة تعتبر هذه المناورات المشتركة الأولى بين واشنطن وسيئول للعام الجاري، وانطلقت بهدف رفع مستوى الاستعداد المشترك "لصد تهديدات بيونج يانج".

وفي الـ 3 يناير أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية شاركت فيها 13 سفينة في البحر الأصفر وبحر اليابان والمياه الإقليمية جنوب شبه الجزيرة الكورية، كما أجرى الجيش الكوري الجنوبي أول مناورة للمدفعية هذا العام في الأول من يناير.

وكانت كوريا الشمالية قد شجبت في وقت سابق سلسلة التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية منذ بدء العام الجديد، محذرة من أن احتمال الصدام بين الجانبين سيكون الأعلى هذا العام.

